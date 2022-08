Komendant Powiatowy Policji w Bochni osobiście podziękował 29-latkowi za wzorową postawę obywatelską Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Powiatowy Policji w Bochni Insp. Jerzy Polczyk spotkał się dzisiaj z 29-letnim mieszkańcem powiatu bocheńskiego, który ujął nietrzeźwego kierującego samochodem. Szef bocheńskich policjantów nie krył uznania dla odwagi i determinacji mężczyzny, który w trakcie tej interwencji doznał złamania nogi.

W piątek 12 sierpnia br. w miejscowości Gawłów pijany 29-latek kierujący samochodem alfa romeo swoją jazdą powodował zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierowcy alfy został jednak zatrzymany i ujęty przez swojego rówieśnika – mieszkańca gminy Bochnia, który jechał za nim. Nietrzeźwy kierujący okazał bardzo agresywny. W trakcie zdarzenia odebrał telefon interweniującemu mężczyźnie by nie mógł zadzwonić na Policję. Chcąc odzyskać klucze do pojazdu i ruszyć dalej, bił i dusił mężczyznę, a w konsekwencji swojego działania doprowadził do złamania jego lewej nogi. Pisaliśmy o tym szerzej w komunikacie: https://bochnia.policja.gov.pl/kbc/aktualnosci/25279,Pijany-29-latek-zlamal-noge-mezczyznie-ktory-uniemozliwil-mu-dalsza-jazde-samoch.html

Dzisiaj ( tj. 22 sierpnia br.) do poszkodowanego udał się Komendant Powiatowy Policji w Bochni. Inspektor Jerzy Polczyk podkreślił, że dzięki zdecydowanej postawie mężczyzny udało się uniknąć potencjalnej tragedii na drodze. W trakcie rozmowy komendant podziękował 29-latkowi za wzorową obywatelską postawę. Inspektor Polczyk nie krył uznania dla odwagi i determinacji mężczyzny, który w trakcie tej interwencji doznał złamania nogi. Wręczył mu pamiątkową statuetkę oraz życzył szybkiego powrotu do zdrowia.